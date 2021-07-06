Нурсултан Назарбаев: «За 30 лет в Кыргызстане ничего не сделано»

В интервью он сказал, что Казахстан устремлен к демократии, но сейчас они находятся еще в начале пути.

В адресном фильме «Штрихи к портрету. Лидер» первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что за 30 лет суверенности в Кыргызстане ничего не сделано.

В интервью он сказал, что Казахстан устремлен к демократии, но сейчас они находятся еще в начале пути.

«Ну и что, островок демократии — Кыргызстан? Жалко, близкий, братский нам народ. Что-нибудь в Кыргызстане за эти 30 лет сделано?! И каждого президента я поддерживал. Приглашал, предлагали деньги, кредиты, ничего же не сделано. Поэтому экономика — основа всей жизни», — сказал он.

Источник: nazarnews.kg, gezitter.org