Ташболот Балтабаев: У Кыргызстана нет иного козыря, как вести переговоры…

Бишкек, "Саясат. kg". "Поэтому он был вынужден туда поехать".
— Правильно ли поступил президент, отправившись в Таджикистан? Или допущена оплошность?
— У Кыргызстана не было другого козыря, кроме как вести переговоры, поэтому он был вынужден туда поехать. Правильно ли он поступил или эта была оплошность – покажет время.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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