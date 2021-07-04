Ташболот Балтабаев: У Кыргызстана нет иного козыря, как вести переговоры…

Бишкек, "Саясат. kg". "Поэтому он был вынужден туда поехать".



— Правильно ли поступил президент, отправившись в Таджикистан? Или допущена оплошность?

— У Кыргызстана не было другого козыря, кроме как вести переговоры, поэтому он был вынужден туда поехать. Правильно ли он поступил или эта была оплошность – покажет время.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org

