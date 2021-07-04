Бейшенбек Абдразаков, экс-депутат: Средняя Азия может превратиться в Афганистан, если Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Россия совместно не решат афганский вопрос

Бишкек, "Саясат. kg". Поэтому Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Россия должны совместно решать афганский вопрос.



— Визит президента в Таджикистан можно воспринимать как стремление решить запутанные вопросы?

— Есть обстоятельства, которые вынудили президента отправиться в Таджикистан. Не понимающие этого высказывают неуместную критику. Чтобы поставить точку пограничным вопросам, президенту пришлось отправиться в Таджикистан. Если не поедет – пограничный вопрос не решится. Ситуация тяжелая, надо было поехать и встретиться. Без переговоров проблема останется нерешенной. По этой причине президент поехал. Это, во-первых.

Во-вторых, из Афганистана выводят базу США. Там талибан уже захватил 70-80% населения. Даже присутствуют на некоторых районах Таджикистана. Поэтому Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Россия должны совместно решать афганский вопрос. Иначе Средняя Азия превратится в Афганистан. У нас есть радикалы, которые поддерживают талибов. Они говорят – мы создадим халифат, будем жить по шариату, станем эмирами, шейхами. Подобный международный терроризм нужно решать совместными усилиями.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org

