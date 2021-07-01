Марс Сариев: Президент был вынужден отправиться в Таджикистан, чтобы предотвратить угрозу Средней Азии со стороны Афганистана

Бишкек, "Саясат. kg". "Потому что после вывода американской базы из Афганистана активизировались исламистские движения, ситуация может обостриться".
— Господин Марс, президент посетил с официальным визитом Туркменистан и Таджикистан. Среди общественности возникли различные разговоры после его визита в Таджикистан. Почему он был вынужден туда отправиться?
— По-моему, президент был вынужден отправиться в Таджикистан, чтобы предотвратить угрозу Средней Азии со стороны Афганистана. Потому что после вывода американской базы из Афганистана активизировались исламистские движения, ситуация может обостриться. Исламистские движения могут попытаться пройти в Ферганскую долину через Бадахшан или другие таджикские земли. Они могут развязать гражданскую войну в Таджикистане. Можно сказать, что визит Садыра Жапарова был направлен на предотвращение подобного развития событий.
— Угроза со стороны Афганистана станет несущественной, если помирятся Кыргызстан с Таджикистаном?
— Нам нужно жить в мире с соседями, сплотиться в единую силу. Самостоятельно справиться с упомянутыми угрозами невозможно. Нужно наладить отношения с ОДКБ, ШОС, Садыр Жапаров направился в Таджикистан и Туркменистан, чтобы не допустить ошибок в будущем. Нельзя рассматривать его визит в одностороннем порядке. Все вынуждены объединиться, чтобы свести на нет угрозу со стороны Афганистана. ОДКБ, ШОС, все должны сплотиться и внимательно следить за границей.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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