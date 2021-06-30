Омурбек Абдырахманов: Стремление добиться единомыслия в обществе порождает диктатуру

Бишкек, "Саясат. kg". У общества никогда не будет единого мнения.

— Делиться – это не значит быть невеждой. У общества никогда не будет единого мнения. Если вы хотите, чтобы в обществе было единомыслие, то вы породите диктаторов.

У каждого будет своя точка зрения и политический курс. В зависимости от этого люди будут делиться и предлагать свои идеи. Пускай правит тот, кто получит большинство голосов.

Самое главное – обеспечить честные выборы и борьбу идей, мирным путем. Это один из принципов демократии.

Я, например, могу объединяться только с людьми, которые разделяют демократические идеи…

Источник: Sayasat.kg, gezitter. org