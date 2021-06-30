Мамат Айбалаев, бывший губернатор Баткенской области: Народ действительно интересует только одно – решение проблем на границе, не уступив таджикам

Бишкек, "Саясат. kg". Китай обязуется выплачивать большую сумму за транзит.



— Господин Мамат, правильным ли было решение президента отправиться в Таджикистан или это оплошность?

— Визит президента в Таджикистан неоднозначно был воспринят кыргызской общественностью. Это правильное решение. Президент обязан взвесить озвученные мнения, подумать и сделать выбор. Народ заинтересован в справедливом решении пограничных вопросов в Баткенском и Лейлекском районах, не уступив таджикам. Народ этого ждет.

— Одни говорят, что в Туркменистане было важно решить вопрос с газом и электроэнергией, другие утверждают, что вопрос с газом не актуален.

— Если говорить о наших отношениях с Туркменистаном, я знаю, что газопровод из Туркменистана в Китай проложат через Алайский район. Китай обязуется выплачивать большую сумму за транзит. Было бы хорошо, если бы мы приобретали у них газ. Точнее газ был бы дешевле.

Источник: Sayasat.kg



