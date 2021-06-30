Самсаалы Четинбаев: Дело не в том, где встретятся два президента, а в решении проблемы

Бишкек, "Саясат. kg". Важнее решить проблемы между двумя народами.
— Господин Самсаалы, появились различные дискуссии относительно рабочей поездки президента в Таджикистан. Одни поддерживают то, что он поехал и решает вопросы, другие воспринимают это как бесчестный поступок. Какого вы мнения по этому поводу?
— Критика была и будет. Это нормальное явление. Для меня неважно, где встречаются президенты двух стран. Важнее решить проблемы между двумя народами. В первую очередь нужно решить пограничную проблему. Неважно, где будут решать проблему – в Душанбе или в Бишкеке. Самое главное – надо решить.
— Что нужно было учесть во время визита в Таджикистан?
— Кыргызстан должен воспользоваться всеми возможностями при решении проблемы или при отстаивании своих интересов. С этой точки зрения нужно наладить отношения с Туркменистаном и не упускать возможности для решения проблем. Что касается уровня заключенных соглашений с Туркменистаном, то нужно подождать итогов, услышим.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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