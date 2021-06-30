Встреча Жапарова и Рахмона: президенты высказались за недопущение пограничных конфликтов и ускорение переговоров

29 июня в Душанбе состоялась встреча Эмомали Рахмона с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым, прибывшим в Таджикистан с официальным визитом.

«События 28-29 апреля стали тяжелым испытанием для наших стран», - заявил глава КР в начале встречи с таджикским коллегой. В ходе вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе были убиты десятки человек с обеих сторон, сотни - ранены, были разрушены и сожжены жилые дома и другие объекты.

Переговоры президентов Кыргызстана и Таджикистана Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона длились несколько часов. В пресс-службе президента Таджикистана Радио «Озоди» сообщили, что диалог глав государств, который, согласно протоколу, должен был продлиться до 11:00 по местному времени, затянулся.

По итогам переговоров пресс-служба главы Кыргызстана сообщила, что стороны подписали 4 документа: соглашение о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения и социального страхования, меморандум о сотрудничестве в сфере государственной службы, меморандум о сотрудничестве в области молодежной политики и меморандум о сотрудничестве между информационными агентствами «Кабар» и «Ховар».



Среди документов нет договоренностей по границе, однако сообщается, что Эмомали Рахмон по итогам переговоров отметил, что основной вопрос двусторонних отношений связан с делимитацией, демаркацией линии государственный границы, подчеркнув необходимость «скорейшего нахождения взаимоприемлемого для обеих сторон решения».

Садыр Жапаров по итогам переговоров с таджикским коллегой сделал заявление для СМИ, в котором сообщил, что намечены «дальнейшие шаги по решению всех приграничных вопросов и активному продолжению работ по описанию линий кыргызско-таджикской государственной границы».

«В ходе переговоров состоялся содержательный обмен мнениями по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Президент выразил надежду на то, что стороны проведут результативную и плодотворную работу в ходе предстоящего 17-го заседания Межправительственной комиссии, которое состоится в Бишкеке в ближайшее время», - сообщили в пресс-службе Жапарова.

Отмечается, что стороны договорились усилить работу по обеспечению безопасности и стабильности в приграничных районах, пресечению любых деструктивных действий, направленных на разжигание межнациональной розни среди местного населения. Кроме этого, кыргызская сторона выступила с инициативой создать Комиссию по поддержанию мира из числа старейшин с обеих сторон.



Кроме того, по итогам переговоров Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон приняли совместное заявление. В нем 25 пунктов, в которых расписана позиция по различным вопросам - активизация сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, взаимная поддержка международных инициатив двух стран по отдельным вопросам, взаимодействие в рамках международных организаций, таких как ООН, СНГ, ШОС, ОДКБ и других.

В своем заявлении главы двух стран коснулись и приграничного вопроса. Они высказались за недопущение возникновения пограничных конфликтов и соблюдение сторонами международных обязательств, выразили намерение выстраивать конструктивный диалог с учетом интересов двух сторон и решать возникающие вопросы мирным путем.

Главы государств также высказались за ускорение переговоров в рамках Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы, согласились создать благоприятные условия проживания для этнических кыргызов в Таджикистане и этнических таджиков в Кыргызстане, а также обратили внимание на снижение объемов взаимной торговли.



Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Таджикистан вечером 28 июня. Он провел неформальную встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в загородной резиденции «Бахор». 29 июня во «Дворце нации» в Душанбе состоялась церемония официальной встречи.

Это первый визит Садыра Жапарова в Таджикистан в качестве президента. Он состоялся спустя два месяца после кровопролитного конфликта на границе двух стран.

Вооруженный конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел 28-30 апреля. В результате с кыргызской стороны пострадали 154 человека, погибли 36, в том числе двое детей. Таджикские власти официально объявили о 19 погибших и 87 раненых.

Обе страны обменялись взаимными обвинениями, надзорные органы Кыргызстана и Таджикистана возбудили уголовные дела по тяжким статьям.

Азаттык

