Поездка Садыра Жапарова в Туркменистан и Таджикистан (Видео)

27 июня начался официальный визит президента Садыра Жапарова в Туркменистан. Туркменские и кыргызские СМИ отметили радушный прием кыргызского лидера в Ашхабаде.
Отметим, что данный визит главы государства также прошел плодотворно, как визиты в Сочи, Анкару и Ташкент.
Плодотворно прошли переговоры с главой Туркменистана в узком и расширенном формате.
В ходе встречи главы государств отметили, что Кыргызстан и Туркменистан – стратегические партнеры и братские народы. Было составлено 15 контрактов и подписаны 15 международных договоров в разных сферах. Кроме того, принято решение о создании Кыргызско-туркменского фонда развития с уставным капиталом в 100 миллионов долларов. А также строительство пятизвёздочного отеля на побережье озера Иссык-Куль.
Далее Садыр Жапаров прилетел в столицу Таджикистана, город Душанбе. Немало тех, кто не одобряет этот шаг президента. Однако приграничный вопрос не решить за один день. Хотим мы этого или нет, но две страны были и останутся соседями.
Поэтому визит Садыра Жапарова можно рассматривать не просто как визит по решению кыргызско-таджикской границы, но и шаг для обсуждения вопроса о том, чтобы не пропустить талибов через афгано-таджикскую границу. Так как ситуация в Афганистане повлияет на всю Центральную Азию.
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