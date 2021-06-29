Дружба ценнее богатства и власти

Бишкек, "Саясат. kg". Одумайтесь те, кто хочет разжечь огонь между ними. Ваш легковесный пиар ничего не стоит.



Некоторые люди воспринимают решение Садыра Жапарова упразднить Антикоррупционную службу при ГКНБ как разногласия между двумя друзьями, желание ослабить председателя спецслужбы. Наверное, не ценят дружбу смутьяны, которые распускают такие слухи, народные враги, у которых нет ничего ценного, кроме болтовни. Иначе бы так не выражались.

Два друга давно доказали, что их дружбу не разрушит ни власть, ни богатство. Когда над головой Садыра Жапарова образовались черные тучи, когда он был взят под стражу и переживал тяжелые дни, ценящий дружбу Камчыбек Ташиев не предал его, не примкнул к другому, а вывел на выборы партию Садыра Жапарова «Мекенчил». Кроме того, проведывал его семью, неоднократно выпрашивал у власти выпустить Жапарова из тюрьмы, даже просил прощения за него.

Эти два человека дополняют друг друга, они одно целое. Одумайтесь те, кто хочет разжечь огонь между ними. Ваш легковесный пиар ничего не стоит.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org