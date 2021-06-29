Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Душанбе

В рамках визита глава государства проведет двусторонние переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном
Президент Садыр Жапаров сегодня, 28 июня, с официальным визитом прибыл в столицу Республики Таджикистан Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы государства.
В международном аэропорту Душанбе президента встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.
На флагштоках аэропорта вывешены государственные флаги Кыргызстана и Таджикистана, расстелена ковровая дорожка, выстроена рота Почетного караула.
В рамках визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Стороны обсудят текущие актуальные направления двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы о кыргызско-таджикской государственной границе.
В составе официальной делегации Кыргызской Республики:
– министр иностранных дел Руслан Казакбаев;
– заместитель председателя кабинета министров — министр экономики и финансов Акылбек Жапаров;
– заведующий отделом внешней политики администрации президента Дастан Дюшекеев;
— Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Таджикистан Жаныш Рустенбеков;
– министр транспорта и коммуникаций Гулмира Абдралиева;
– министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев;
– министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев;
— полномочный представитель кабинета министров в Баткенской области Абдикарим Алимбаев;
— полномочный представитель кабинета министров в Ошской области Жарасул Абдураимов;
— первый заместитель председателя — директор Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Уларбек Шаршеев.
Вести
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!