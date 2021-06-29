Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Душанбе

В рамках визита глава государства проведет двусторонние переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

Президент Садыр Жапаров сегодня, 28 июня, с официальным визитом прибыл в столицу Республики Таджикистан Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы государства.

В международном аэропорту Душанбе президента встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.

На флагштоках аэропорта вывешены государственные флаги Кыргызстана и Таджикистана, расстелена ковровая дорожка, выстроена рота Почетного караула.

В рамках визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Стороны обсудят текущие актуальные направления двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы о кыргызско-таджикской государственной границе.

В составе официальной делегации Кыргызской Республики:

– министр иностранных дел Руслан Казакбаев;

– заместитель председателя кабинета министров — министр экономики и финансов Акылбек Жапаров;

– заведующий отделом внешней политики администрации президента Дастан Дюшекеев;

— Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Таджикистан Жаныш Рустенбеков;

– министр транспорта и коммуникаций Гулмира Абдралиева;

– министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев;

– министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев;

— полномочный представитель кабинета министров в Баткенской области Абдикарим Алимбаев;

— полномочный представитель кабинета министров в Ошской области Жарасул Абдураимов;

— первый заместитель председателя — директор Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Уларбек Шаршеев.



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