Президенту необходим «кнут», чтобы чиновники зашевелились, — М. Дуйшонбаев

Бишкек, "Саясат. kg". Теперь нужно создать условия, чтобы предприниматели могли самостоятельно строить малые ГЭС, продавать электроэнергию государству.

Для экономического развития страны необходимо тесное взаимодействие в интересах народа крупных бизнесменов, государственных органов, учреждений. Во всем мире так. К сожалению, многие наши руководители и чиновники придерживаются принципа: «Не обращайся ко мне, а я буду молчать в ответ», — отклоняют обращения и просьбы предпринимателей, не заинтересованы в том, чтобы с ними сотрудничать. Несколько дней назад мы в этом убедились. Чтобы наши чиновники опомнились и зашевелились, обязателен «кнут» в руках президента. Предприниматель Р. Ирсалиев на встрече представителей бизнеса с президентом заявил, что на протяжении двух лет не мог продать «Востокэлектро» электроэнергию, которую производил на своей малой ГЭС. Президент выразил негодование и вопрос решился за два дня, был составлен контракт. Можно, оказывается!

Теперь нужно создать условия, чтобы предприниматели могли самостоятельно строить малые ГЭС, продавать электроэнергию государству. Если малых ГЭС будет больше, то проблем в энергосекторе страны будет меньше.

Полно предпринимателей и физических лиц, которые не могут добиться встречи с государственными органами, чиновниками, не могут реализовать свои проекты. Поэтому не работает Закон «О государственно-частном партнерстве». В противном случае было бы реализовано немало проектов. Чтобы этот закон заработал, президенту придется пустить в ход «кнут», поставить вопрос ребром, обозначить сроки. Без этого наши не зашевелятся.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org

