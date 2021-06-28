Камила Талиева: Сейчас не нужна раздутая гордость, надо решать проблему границ

Бишкек, "Саясат. kg". Критиковать легко, многие щелкают как семечки пограничные вопросы, геройствуют в ФБ и учат уму-разуму президента.
Мы жили на границе, с детства по соседству с таджикским народом. Такой войны никогда не было, лейлекское село Арка соседствовало с Кистакозу Ходжента, на протяжении 50 лет мы поддерживали дружеские и торговые отношения с таджиками.
Сегодня есть те, кто критикует визит президента в Таджикистан, призывает встретиться на нейтральной территории, а кто-то призывает не встречаться. Сейчас неважно, где состоится встреча, нам не нужна раздутая гордость. Ваш самопиар в ФБ не стоит и копейки, не геройствуйте... Народ измучился, устал, ждет, когда решится вопрос границы. Вы поймете, если поживете на границе. Нам будет достаточно, если решится вопрос границы, если не будет проливаться кровь, земля наша будет цела, а народ един.
Надо воодушевить президента, большому народу нужно постоять за него, пускай решит вопрос границы. Баткен — наша земля, кыргызская. Если не хотим, чтобы по исторической земле ходили недруги, чтобы звучали выстрелы, надо снять розовые очки и решить вопрос границы, не затягивая.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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