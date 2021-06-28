Думаю, визит президента в Таджикистан обусловлен сложными геополитическими вопросами, — Тимур Саралаев

Бишкек, "Саясат. kg". Что бы ни случилось, соседи останутся нашими соседями, они никуда не переселятся. Создатель дал нам таких соседей.



— Президент должен отправиться в Душанбе, обсудить пограничные вопросы и кыргызско-таджикский конфликт, добиться выгодных для страны решений или ему нельзя ехать к лидеру, развязавшему войну?

— Поездка президента в соседнюю страну – важное событие. Поясню. После недавнего пограничного конфликта у народа было много недовольств. К тому же соседи постоянно напоминают о себе, вроде как временами нарушает соглашения, затем отступает. С этой точки зрения некоторые соотечественники мечтают о том, чтобы Садыр Жапаров провел первый раунд переговоров на нейтральной территории, отказавшись ехать в Душанбе. Но государственные дела не зависят от пожеланий и предпочтений нас с вами, есть сложные геополитические вопросы и проблемы госбезопасности, которые обсуждаются за кулисами и о которых мы не знаем. Есть обстоятельства, связанные с региональной безопасностью. Поэтому я думаю, что Садыр Жапаров решил поехать в Таджикистан, так как кроме неформальной двухсторонней встречи могут быть обширные и содержательные совещания.

Есть еще один важный момент. Что бы ни случилось, соседи останутся нашими соседями, они никуда не переселятся. Создатель дал нам таких соседей. У кыргызов есть выражение: «Пригласи на обед того, кто кинул в тебя камень», — хотим мы того или нет, нужен диалог, тяжелые вопросы Кыргызстану нужно решать дипломатическим путем, иначе мы окажемся в региональной изоляции.

Источник: Sayasat.kg

