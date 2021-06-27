Феликс Кулов: Две новости, которые не мог обойти вниманием...

Бишкек, "Саясат. kg". Сразу же появилась конспирологическая версия, о том что основной причиной расформирования АКС является желание Садыра Жапарова ослабить Камчыбека Ташиева.

- Первая- о предстоящем визите Президента Садыра Жапарова в Таджикистан.

Сразу же появились критические высказывания, расценившие такую поездку, как проявление унижения и слабости перед агрессором, после его недавнего вооружённого нападения на наши приграничные райны.

Далек от мысли защищать руководство. Данный вопрос следует рассматривать прежде всего через призму обеспечения народных интересов.

При анализе мы обязаны исходить из следующих факторов.

а) решение посетить Таджикистан принято не по нашей инициативе, а по настоятельной просьбе таджикской стороны.

в) любому здравомыслящему человеку должно быть понятно, что если приглашают в гости, то не для того, чтобы показать превосходство, а для того, чтобы проявить максимум уважения и гостеприимства к гостям, постараться загладить вину, быть готовым пойти на уступки итп. Это облегчает нашу задачу извлечь из визита максимум пользы.

с) с учетом последних событий, произошедших на границе Таджикистана и Афганистана и предстоящим уходом американцев из этой страны, ситуация для нас, ближайших соседей и союзников по ОДКБ и ШОС приобрела реальные угрозы. Здесь без должного взаимодействия и согласованности всех заинтересованных сторон нам не обойтись.

Следовательно, к предстоящему визиту никоим образом нельзя подходить с "диванно-экспертными" оценками и обидами.

Поэтому предстоящий визит прежде всего в интересах нашей страны и нашего народа.

Вторая новость о ликвидации АКС ГКНБ.

Сразу же появилась конспирологическая версия, о том что основной причиной расформирования АКС является желание Садыра Жапарова ослабить Камчыбека Ташиева.

Выскажу свое мнение.

Вопрос о создании АКС ГКНБ рассматривался по инициативе Атамбаева на заседании Совета Обороны в 2011 году. Сейчас он переименован в Совет Безопасности.

Я, как лидер парламентской фракции, входил в этот Совет по должности.

При обсуждении выступил против создания Антикоррупционной службы, аргументировав тем, что мы придадим ГКНБ несвойственные ему функции и тем самым отвлечем от главной задачи по обеспечению национальной безопасности. Но меня тогда никто не поддержал. Во что превратился сегодня этот орган объяснять, думаю, не надо.

Так что решение о ликвидации АКС правильное, своевременное, а если сказать точнее- запоздалое.

9 марта этого года я был на приеме у Президента Садыра Жапарова. Во время беседы он сказал о предстоящем упразднении АКС ГКНБ. Таким образом, данное решение было принято давно и не связано с какими-то личными отношениями.

Я тогда вновь высказал свое прежнее предложение о создании на базе этой службы Национального бюро по противодействию коррупции и борьбе с должностными преступлениями при Президенте страны.

Садыр Жапаров ответил, что не хочет создавать под своим непосредственным началом какой-либо карательный орган.

Недавно появилась информация, что функции АКС буду переданы в органы прокуратуры.

После ликвидации Финпола и АКС теперь у нас будут всего два органа, наделенные правом проведения следствия-это Прокуратура и МВД.

На мой взгляд, подобная реорганизация путем укрупнения если и может быть оправдана применительно к другим госорганам, но никак неприменима к правоохранительной системе при организации борьбы с коррупцией Монополия здесь может привести к самым нежелательным последствиям. Для примера в США борьбу с коррупцией осуществляют в той или иной компетенции около двадцати различных структур. Многие эксперты уже высказали свое мнение об опасности чрезмерного сосредоточения функций надзора, контроля и расследования в органах прокуратуры.

В связи с этим, есть такое предложение для обсуждения.

Учитывая позицию Президента о нежелании создавать под своим непосредственным началом Национальное бюро по противодействию коррупции и борьбе с должностными преступлениям, предлагается создать его при Совете Безопасности, т.е. формально напрямую Президенту не подчиняющееся. Понятно, что по новой Конституции главе государства подчиняются всё и вся, НО формально над этим Национальным бюро будет стоять не глава государства, а коллективный орган в лице Совбеза, в который по должности входят представители многих структур, в том числе, что весьма немаловажно, от неправительственного сектора и от общественности.

Таким образом, удастся не только разгрузить следователей органов прокуратуры и МВД от многих категорий дел, но также убрать монополию в борьбе с коррупцией, ибо монополия в этом вопросе как раз и создаст новые и широкие возможности для расширения коррупции.