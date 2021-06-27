Адиль Турдукулов: «Садыр Жапаров сдержал слово и борется с мафиозной системой»

А.Турдукулов: То, что у нас задерживают политиков с электоратом и широкими финансовыми ресурсами, говорит о том, что в Кыргызстане была установлена мафиозная система.



— Большинство депутатов «чимкириков» поддержали Омурбека Бабанова, Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова, дали гарантии на случай их освобождения из тюрьмы, поставили свои подписи. Как вы это оцениваете?

— Если предыдущие аресты (например Жумалиева) были произведены для «обезжиривания», то нынешний арест больших политических деятелей осуществляется для того, чтобы признать недействительными соглашения по Кумтору на международном суде. Чтобы победить международную корпорации, нужно доказать, что в этом деле были замешаны экс-президенты, главы правительств, депутаты. То, что у нас задерживают политиков с электоратом и широкими финансовыми ресурсами, говорит о том, что в Кыргызстане была установлена мафиозная система. Сейчас идет процесс укрепления правовой базы. Нужно оценить то, что Садыр Жапаров сдержал слово и выполняет обещания, которые давал народу. Что касается «чимкириков», то понятно, почему они поддерживают коллег, завтра их может ждать такая же участь.

— Не противоречит ли проводимая Садыром Жапаровым политика с позицией парламента?

— Наверное теперь стало ясно, почему Садыр Жапаров изменил Конституцию. Потому что он заранее понимал, что столкнется с противодействием со стороны «чимкириков», если решит отменить соглашение по Кумтору. Он их ослабил, при этом собрал власть в один кулак и начал разоблачать аферу века. Теперь трусливый Жогорку Кенеш ничего не сможет сделать. Лишь бы сторонники незаконно задержанных политиков не оказывали незаконное сопротивление. Например, они могут перекрывать дороги или захватывать здание местной власти. Но я думаю, что правоохранительные органы способны не допустить подобное.

— Как именно будет осуществляться борьба с коррупцией? Стоит ли поддержать? Как вы оцениваете ухудшение инвестиционного климата?

— Если чиновники были замешаны в коррупции, то их надо сажать, но меня беспокоит то, что начали сажать и предпринимателей. Нужно деликатно с ними обращаться. Предприниматели создают рабочие места, платят налоги, привлекают инвестиции, спасают экономику от разрушения. Честно говоря, в Кыргызстане приходится идти на незаконные дела, чтобы продвигать бизнес. Нужно дать взятку, чтобы пройти через таможню, то же самое касается получения какой-либо лицензии. Победить на тендере возможно только при помощи денег. Поэтому подавляющая часть бизнеса у нас находится в тени. В первую очередь в этом виноваты не предприниматели, а основной игрок – государство. Поэтому властям нужно начинать с себя.

— Радует ли кадровая политика президента? Можете рассказать о преимуществах и недостатках?

— Кадровая политика должна быть последовательной и понятной для всех. Нельзя быть зависимыми от политических сил, в государственную службу надо привлекать опытные кадры. А сейчас все как раньше. Взглянешь на назначенные кадры, понимаешь, что это чей-то родственник или знакомый. О неразберихе во власти говорит и то, что одного молодого парня назначили вице-премьер-министром, а через две недели его взяли под стражу. Там идет борьба различных сил. Такие вещи ослабляют страну.

— Звучит много критики в адрес власти. Если все отрасли будут погрязать в кризис, то что будет в конечном итоге?

— Да, во всех местах мы наблюдаем определенные риски. Коронавирус, пограничный конфликт, рост цен, засуха, энергокризис, скандалы на выборах, внутренний и внешний долг, кредиторы… Нужно правильно воспринять эти вызовы, эффективно бороться. Для этого должна быть поддержка к власти, конкретно к Садыру Жапарову. Если утратить доверие, то мы вновь станем свидетелями повторения событий 5 октября.

Источник: газета «Азия news» №25 от 24.06.2021 / стр. 1, 4, gezitter.org