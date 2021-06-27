О поездке Садыра Жапарова в Таджикистан, — М. Дуйшонбаев

Бишкек, "Саясат. kg". Но встреча должна состоятся не в Таджикистане, а в Бишкеке или в нейтральной стране.
С какой стороны ни смотри, будет неправильно, если Садыр Жапаров отправится в Таджикистан с официальным визитом. Я думаю, он не поедет. Во время его визита в Россию Путин поднимал этот вопрос, обращаясь к нашему президенту, а два дня назад Д. Козак прибыл из Кремля по поручению Путина, по всей видимости уговорил принять приглашение президента Рахмона и отправиться в Душанбе с официальным визитом.
Рано или поздно президенты двух стран встретятся, будет смягчено напряжение между ними, будут проведены переговоры, возобновятся соседские и дружеские отношения. Но встреча должна состоятся не в Таджикистане, а в Бишкеке или в нейтральной стране.
Тем не менее даже если мы тысячу раз будем против, президент С. Жапаров совершит визит. Самое главное, во время встречи С. Жапарову не стоит показывать молодость или неопытность перед старым волком Э. Рахмоном, ему следует придерживаться твердой позиции, провести переговоры в интересах страны и народа…
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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