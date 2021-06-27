Депутат объяснил, почему Садыр Жапаров до 1 июня не назначил выборы в Жогорку Кенеш

Депутат Ныязбек Арзыбаев вынес на общественное обсуждение законопроект, который позволит назначить выборы в Жогорку Кенеш.
Согласно проекту, действующий Конституционный закон "О приостановлении действия некоторых норм Конституционного закона Кыргызской Республики "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша" от 22 октября 2020 года был принят с целью разрешения и стабилизации возникшей общественно-политической ситуации в стране, повышения уровня доверия населения к выборному процессу и в связи с проведением конституционной реформы.
В статье 2 данного закона предусматривается, что сроки проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша будут назначены после проведения конституционной реформы, но не позднее 1 июня 2021 года.
Однако 10 января 2021 года прошел референдум по определению формы государственного правления Кыргызстана, а 11 апреля принята новая Конституция, предусматривающая иной порядок формирования Жогорку Кенеша. Под этот новый порядок требуется разработать и принять соответствующий закон о выборах, на основе которого могут быть проведены выборы в парламент.
В связи с тем что сегодня статья 2 данного конституционного закона теряет свою актуальность, предлагается признать ее утратившей силу.
Принятие данного проекта и вступление его в силу обеспечит возможность назначения выборов депутатов Жогорку Кенеша по новой Конституции, отмечает инициатор.
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