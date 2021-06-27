Засланный Козак или как Кремль подставляет Садыра Жапарова, - М.Корганбаев

Бишкек, "Саясат. kg". Рахмон и Путин играют вместе против Жапарова.

Самой важной новостью во всех информационных ресурсах кыргызского сегмента стал намеченный на 28 и 29 июня 2021 года официальный визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Таджикистан. Два месяца назад, в начале мая 2021 года Кыргызская Республика подверглась военной агрессии со стороны официального Душанбе с применением минометов, бронетехники и вертолетов. До настояшего времени официальные власти Таджикистана не принесли официальному Бишкеку своих извинений, не возместили нанесенного ущерба и не привлекли к ответственности мародеров. В ответ власти Кыргызстана ограничились закрытием кыргызско-таджикской границы. Что же происходит сегодня? А вот что. 24 мая 2021 года в Сочи состоялась официальная встреча президента РФ Владимира Путина и президента КР Садыра Жапарова. В приватной беседе президентов по моему мнению, однозначно речь шла о кыргызско-таджикском столкновении на территории Кыргызстана. Возможно, ВВП по просьбе Рахмона озвучил Жапарову предложение пойти на примирение с Рахмоном, открыть границы и принять предложение таджикской стороны посетить Душанбе в рамках официального визита. Разумеется, такие старания Кремля можно толковать как попытки урегулировать конфликт и снизить напряжение. Однако, учитывая реакцию Путина во время боевых действий в Баткенской области, Кремль просто наблюдал за происходящим.

В то время как кыргызстанцы надеялись на вмешательство России. А Россия не вмешалась. Сейчас же Путин выступает посредником, арбитром между Бишкеком и Душанбе. Путин преследует свои интересы в данном вопросе. На Жапарова Путин имеет сильное влияние. Жапаров в геополитическом плане не опытен и может доверять Путину, или вынужден соглашаться с предложенным. Идем дальше.

21 июня 2021 года Садыр Жапаров принял заместителя руководителя администрации главы России Дмитрия Козака. Формально это была рабочая встреча с дежурным пресс-релизом. По моему мнению, в ходе встречи Козак опять поднял вопрос о предстоящем визите Жапарова в Душанбе и передал кыргызскому президенту просьбу Путина совершить поездку в РТ, смягчить свое отношение к Эмомали Рахмону и не конфликтовать с ним во время визита. По сути, Козак озвучил инструкции от ВВП.

Возникает вопрос - а почему Кремль так заинтересован в визите Жапарова? Возможно, Путин таким образом пытается поставить Жапарова в нелегкое положение, убедив президента КР поехать в Душанбе. В случае визита в Таджикистан, рейтинг Садыра Нургожоевича может существенно снизится. Граждане КР, особенно жители Баткенской области скорее всего будут недовольны таким шагом президента. С точки зрения политики и здравого смысла, Садыр Жапаров не должен ехать в Душанбе к агрессору. Ведь на руках Рахмона кровь 36 кыргызстанцев. Для Садыра Жапарова выгодно не открывать границу, так как Рахмон теряет миллионы долларов, серьезно страдает бизнес его клана - контрабанда товаров и наркотрафик. В тоже время накаляется обстановке в Афганистане, и в этой ситуации Душанбе более уязвим и заинтересован в снятии блокады. По логике, для налаживания отношений, Рахмон должен принести извинения, оплатить ущерб и ехать в Бишкек просить Садыра Жапарова сменить гнев на милость. Вы представляете как Рахмон устраивает пышный прием Садыру Жапарову в Душанбе, обнимает и целует его, и оба они довольные идут по ковру? Рахмон, чтобы открыть границу готов одарить Жапарова отменным чапаном и тюбетейкой, говорить ему комплименты, улыбаться, Рахмону не привыкать. И эту картинку по телевидению и интернету увидят кыргызстанцы. Какая будет реакция нашего общества? Думаю, она будет отрицательная. Кремль прекрасно об этом осведомлен и умышленно толкает Жапарова в пропасть. Сейчас и так в Кыргызстане идет рост цен, назревают протесты из-за арестов политиков. К этим проблемам еще добавится поездка Жапарова в РТ. Визит к Рахмону станет причиной мощной общественно-политической атаки оппозиции и политических сил на президента Жапарова. Да, возможно Жапаров желает наладить отношения с Душанбе, разрешить приграничные споры, но делать все это нужно осторожно, после официальных извинений и возмещение ущерба, выплаты компенсаций со стороны Таджикистана.

Рахмон и Путин играют вместе против Жапарова.

Медербек Корганбаев