За все годы Кыргызстан сменил 4 президентов, а глава Нацбанка остается на своем посту, ему «орден» нужно дать? - депутат

Депутат добавил, что Толкунбек Абдыгулов дал свой отчет депутатам только через месяц с опозданием.

Депутат Бактыбек Турусбеков сегодня, 23 июня, на заседании парламента сказал, что если послушать коллег, которые хвалят председателя НБКР Толкунбека Абдыгулова, то нужно ему «орден» дать.

«За годы независимости сменили 4 президента, сменились премьер-министры, а глава НБКР остается на своем посту. Неужели его работа настолько хороша, что нужно ему апплодировать? Тогда давайте примем их отчет за то, что они с прибылью вышли и все.

Мы отчет Нацбанка приняли за 10 минут, записались на вопрос всего лишь 10 депутатов, это же неправильно ограничивать во времени, потому что это важный вопрос. Осталось всего лишь 10 дней до конца сессии и это единственный отчет. Предлагаю продолжить задавать вопрос после обеда и дать возможность и другим депутатам, отсутствующим сейчас, задать вопросы», - сказал он.

Также он попросил дать ему 5 минут времени лидера фракции, но в итоге после голосования его просьба не прошла.

Депутат добавил, что Толкунбек Абдыгулов дал свой отчет депутатам только через месяц с опозданием.

Источник: Акипресс

