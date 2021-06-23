Али Токтакунов: Жапаров, Ташиев, все, кто был на площади в октябре, должны быть допрошены

Известный журналист Али Токтакунов рассказал подробности допроса в МВД по октябрьским событиям.
Отметим, его вызвали в качестве свидетеля.
Журналист написал в Facebook о том, что во время допроса он указала на то, что для справедливости должны быть допрошены все, кто был на площади, в том числе нынешний президент страны Садыр Жапаров, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, бывший президент Алмазбек Атамбаев, политик Омурбек Бабанов и другие.
"Должна быть дана юридическая оценка. Был ли освобожден из тюрьмы законно? Был переворот или революция? Кто в ответе за смерть Умутбека и ранения десятков человек? Все должны быть допрошены, соответствующие лица должны понести наказание", - написал Токтакунов.
Напомним, журналиста вызывали на допрос на сегодня, 23 июня, в качестве свидетеля по делу о массовых беспорядках в ночь с 5 на 6 октября 2020 года.
Источник: Кактус.медиа
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