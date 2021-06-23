Садыр Жапаров поручил создать антикоррупционный деловой совет

Глава государства поручил создать антикоррупционный деловой совет при администрации президента.
Об этом Садыр Жапаров заявил на встрече с представителями бизнес-сообщества.
«Я поручу в ближайшие сроки содать АДС — антикоррупционный деловой совет — на общественных началах. Он будет при администрации президента. В его состав могут войти предприниматели. Если будут непрерывные и незаконные проверки, вы можете сообщить в совет или Генпрокуратуру. Я сам буду контролировать», — сказал Садыр Жапаров.
«Когда я был комиссаром АДС, он работал эффективно. С моим уходом его расформировали», — проинформировал он.
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