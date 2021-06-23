Депутат считает безграмотной, непрофессиональной и опасной политику Нацбанка и его главы

По его словам, объем экспорта за четыре месяца 2021 года составил $590,4 млн, что на 8,7% меньше уровня 2020 года.
Главным итогом проводимой в последние годы Национальным банком денежно-кредитной и валютной политики, стала полная потеря кыргызскими товаропроизводителями ценовой конкурентоспособности. Об этом сегодня, 23 июня 2021 года, рассказал депутат Саматбек Ибраев в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша.
Он сообщил, что начиная с 2015 года, значение реального эффективного обменного курса постоянно повышается и это говорит о том, что ценовая конкурентоспособность кыргызских товаров постоянно ухудшалась.
«Можно с полной уверенностью констатировать, что к 2021 году кыргызские товары практически утратили ценовую конкурентоспособность на рынках стран-торговых партнеров. Об этом свидетельствуют результаты взаимной торговли между странами ЕАЭС», - сказал он.
По его словам, объем экспорта за четыре месяца 2021 года составил $590,4 млн, что на 8,7% меньше уровня 2020 года.
«Объем импорта за четыре месяца 2021 года составил $1 млрд 493,9 млн, что на 26,2% больше уровня 2020 года», - сообщил он.
По его словам, приведенные данные и вывод, это прямое доказательство безграмотной, непрофессиональной, опасной политики Национального банка и его главы.
«Уже многие годы ухудшаются условия для торговли кыргызскими товарами и предоставляются благоприятные условия для торговли иностранными товарами», - считает он.
Источник: Акипресс
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