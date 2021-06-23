Алмамбету Шыкмаматову стало плохо во время выступления на встрече президента с бизнесом

Сегодня, 23 июня, президент Садыр Жапаров встретился с представителями бизнес-сообщества.
С докладом выступил министр по продвижению и защите инвестиций Алмамбет Шыкмаматов. Он рассказал о том, какие условия новое правительство создает для бизнеса, и представил презентацию о наиболее перспективных проектах, которые министерство может предложить бизнесменам.
Во время выступления он почувствовал себя нехорошо и взял паузу, после чего решил прервать выступление.
"Уважаемый президент Садыр Нургожоевич, уважаемые представители бизнеса. С вашего позволения можно я передам дальнейшее слово Нурлану Арипову? У меня че-то это... Разрешите?" - сказал он.
Доклад продолжил Арипов, а Шыкмаматов ушел со сцены.
Источник: Кактус.медиа
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