Алмамбету Шыкмаматову стало плохо во время выступления на встрече президента с бизнесом

Сегодня, 23 июня, президент Садыр Жапаров встретился с представителями бизнес-сообщества.

С докладом выступил министр по продвижению и защите инвестиций Алмамбет Шыкмаматов. Он рассказал о том, какие условия новое правительство создает для бизнеса, и представил презентацию о наиболее перспективных проектах, которые министерство может предложить бизнесменам.

Во время выступления он почувствовал себя нехорошо и взял паузу, после чего решил прервать выступление.

"Уважаемый президент Садыр Нургожоевич, уважаемые представители бизнеса. С вашего позволения можно я передам дальнейшее слово Нурлану Арипову? У меня че-то это... Разрешите?" - сказал он.

Доклад продолжил Арипов, а Шыкмаматов ушел со сцены.

Источник: Кактус.медиа