Дело «Кумтора». 81 депутат просит изменить меру пресечения Асылбеку Жээнбекову

81 депутат Жогорку Кенеша просит изменить меру пресечения экс-торага Асылбеку Жээнбекову. Они выступили поручителями.

Как сообщили источники в парламенте, в обращении нардепы отметили грубое нарушение прав действующего депутата Асылбека Жээнбекова, предусмотренных статьей 78 Конституции от 5 мая 2021 года, со стороны следственных и надзорных органов.

Привлечение депутата к уголовной ответственности допускается только с согласия большинства от общего числа депутатов парламента, кроме случаев, когда он застигнут на месте преступления.

«Как известно, Асылбек Жээнбеков не застигнут на месте преступления. Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие в Кыргызской Республике. При применении меры пресечения следственный судья пришел к выводу без учета презумпции невиновности и без исследования доказательств совершения преступления, без вступившего в законную силу обвинительного приговора сделал выводы, что подозреваемый совершил особо тяжкое преступление против интересов государства и общества», — подчеркнули депутаты.

Парламентарий не может подвергаться преследованиям за высказываемые им в связи с депутатской деятельностью суждения или за результаты голосования в парламенте.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Они пошли на сотрудничество со следствием.

Источник: 24.кж