Из-за военной базы, Турции или ради Атамбаева? Зачем на самом деле приезжал Дмитрий Козак? (Видео)

По мнению кыргызстанского общества, приезд Дмитрия Козака может означать и другое.

21 июня президент Садыр Жапаров принял заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака. Информация о целях приезда укладывается всего в несколько строчек релиза:

обмен мнениями о состоянии и перспективных направлениях кыргызско-российского сотрудничества,

реализация достигнутых договоренностей по итогам встречи президентов КР и РФ,

меры сторон по противодействию распространению коронавируса.

В российских СМИ вообще не было никакой информации о встрече.

По мнению кыргызстанского общества, приезд Дмитрия Козака может означать и другое.

Кто такой Дмитрий Козак?

На данный момент Дмитрий Козак - заместитель руководителя администрации президента России. Этот политик давно занимает одну из ключевых позиций в команде Владимира Путина.

В начале 2000-х был полпредом президента в Южном федеральном округе РФ и фактически являлся проводником введенного в округе прямого президентского правления.

Дмитрий Козак приезжал в Кыргызстан в октябре 2020 года, тогда он обсуждал выход из кризиса и отставку Жээнбекова.

Кроме того, он курировал вопросы Крыма, а также ситуацию на востоке Украины - в Донбассе и Луганске.

Как стоит понимать приезд Козака сейчас? Специально для Kaktus.media рассуждали эксперты.





Григорий Михайлов, эксперт по Центральной Азии:

- Дмитрий Козак является одним из ключевых российских деятелей, ответственных за реализацию отношений России с Кыргызстаном. Именно он, к примеру, прилетал в страну во время смены власти в октябре 2020 года, выступая в качестве посредника между конкурирующими сторонами.

Приезд Дмитрия Козака фактически является продолжением визита Садыра Жапарова в Россию.

Там стороны договорились по ряду тем, и теперь российский высокопоставленный чиновник (Козак - заместитель главы администрации президента) прилетел и встретился с главой Кыргызстана.

При этом обе стороны переговоров практически не сообщают о содержании беседы. Могу предположить следующее - среди тем для обсуждения была реализация ряда экономических проектов, недавний конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана, тема безопасности в регионе, оказание финансовой помощи стране и ситуация с коронавирусом.

Вопреки мнению ряда аналитиков, уверен, что тема судьбы Атамбаева или Бабанова на встрече не поднималась. Москву судьба кыргызских политиков интересует постольку поскольку - ровно с того момента, когда внутриполитические процессы могут привести к дестабилизации страны и региона.

До тех пор пока политическая борьба внутри страны остается в рамках - Москва на это не обращает внимания.

При этом официальный Кремль (равно как и Китай) внимательно следит за действиями крупных игроков в регионе - например, за инициативами США или Турции по усилению военного влияния в Центральной Азии.

Сейчас одна из задач в рамках российско-кыргызских отношений - сдвинуть с места ряд совместных проектов, прояснить некоторые неясные моменты в отношениях и спокойно двигаться вперед. Только так можно вывести Кыргызстан из кризисного положения.

Феликс Кулов, экс-премьер-министр

- Приезд Козака - развитие разговора, который был у двух президентов в Сочи. На мой взгляд, разрушены недоверие и настороженность по отношению к новому руководителю КР. Стороны обсуждали два вопроса - региональную безопасность и экономическую поддержку стране от России. Касалось это и военно-технического сотрудничества, а также вопроса мигрантов, которым продлили пребывание без регистрации в России.

Приезд - это практическая реализация того, о чем говорили в Сочи

Что же касается возможного влияния на судьбу политиков, то я могу только предположить, что Владимир Путин как человек, умеющий дружить, поддерживает всех тех, с кем дружит. Он наверняка мог прозондировать вопрос по бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву с чисто человеческой точки зрения.

Если бы Козак приехал до встречи в Сочи, то это могло означать что-то странное для Кыргызстана.

Для России не последнее место занимает безопасность в регионе, угроза идет именно из Афганистана. Движение "Талибан" не имеет цели выйти в Центральную Азию, в отличие от ИГИЛ, который выдавливают оттуда, и он движется как раз в ЦА,

А граница Таджикистана по сути свободна для подобных переходов, что доказали баткенские события.

Не случайно Путин уделяет внимание вопросу международной безопасности, потому что эту часть необходимо укреплять, ведь это называют "подбрюшьем России".

Аналитик Калнур Ормушев:

- Из сообщения пресс-службы президента КР известно, что между главой нашей республики и Дмитрием Козаком состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективных направлениях кыргызско-российского двустороннего сотрудничества, о ходе реализации достигнутых договоренностей по итогам встречи глав Кыргызстана и России в Сочи 24 мая, а также о мерах по противодействию коронавирусу.

Выйдя за пределы официальных сообщений, можно напомнить, что Козак, в специально введенной под него должности заместителя руководителя администрации президента России курирует вопросы интеграции на постсоветском пространстве и отношения с Украиной.

Поэтому неудивительно, что приезд в Бишкек важного, влиятельного представителя России состоялся:

После визита президента Садыра Жапарова на другой берег Черного моря, в Турцию, у которой в последнее время традиционные геополитические интересы в соседнем Закавказье и в тюркоязычной Средней Азии трансформировались в весьма активную внешнюю политику.

В преддверии поездки главы Кыргызстана в Китай, глобальному геополитическому игроку, для которого Центральная Азия, в том числе Кыргызстан, является зоной стратегических интересов.

В то же время обращает на себя внимание, что приезд Козака, когда-то служившего в спецназе ГРУ Генштаба СССР, совпал по времени с поездкой на Кумтор выпускника Краснознаменного института КГБ СССР, подполковника запаса Александра Лебедева.

Источник: Кактус.кж