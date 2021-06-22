"Сильно любил". Самат Ибраев рассказал, когда начались разногласия с главой Нацбанка (Видео)

Депутат Самат Ибраев рассказал, когда у него начались разногласия с председателем Национального банка Толкунбеком Абдыгуловым.
"Я его так же любил, как и вы, очень сильно любил. Я считал его очень квалифицированным финансистом, который удерживает курс сома. Но когда в марте попал к нему с международными экспертами, он тогда заявил: "Ваши международные эксперты не нужны, я обучился в Сингапуре и Америке, и сам в своем банке лекции почитаю", - рассказал депутат сегодня, 22 июня, на заседании комитета Жогорку Кенеша по экономической и фискальной политике.
Я такую хорошую компанию, у которой большой опыт на международном рынке, привел. После этого у нас начались разногласия. Я вам цифрами докажу: с 2015 года Нацбанк разрушал экономику Кыргызстана. В прямом смысле. Он когда-то на палате обещал, если доллар за 70 сомов перевалит, уйдет в отставку. Пусть слово свое держит.
Напомним, Самат Ибраев требовал отставки Абдыгулова на заседании парламента и заявлял, что глава Нацбанка получает по 400 тыс. сомов в месяц.
Источник: Кактус.медиа
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