Омурбек Бабанов в суде обратился к Садыру Жапарову и попросил прекратить судилище (Видео)

Адвокат экс-премьера отметил, что обжаловать решение суда уже невозможно, но они будут искать другие законные пути.

Адвокат экс-премьер-министра и бывшего кандидата в президенты Омурбека Бабанова, Амантур Абдырахманов, отметил, что обжаловать решение Бишкекского городского суда в Верховном суде невозможно, но они будут искать другие законные пути решения данной ситуации.

— Органами следствия предъявляются подозрения в том, что Омурбек Бабанов, находясь на должности премьер-министра, якобы вошел в сговор с первыми лицами республики, с депутатами, со спикерами и преследовал интересы компании «Кумтор», — сообщил адвокат. — Все эти обвинения абсолютно голословные, неподтвержденные и без доказательств. На суде следствие не смогло предъявить ни одного доказательства, что Бабанов каким-либо образом участвовал в каких-то переговорах, оказывал на кого-то давление или разговаривал с депутатами. Были приведены голословные предположения прокурора о том, что Бабанова мог сделать это и это, но подтверждающих доказательств не было. Суд не учел все это, а по закону он должен рассмотреть обоснованность обвинения. В этой связи мы считаем, что решение суда незаконно.

Абдырахманов отметил, что власть вещает о проводимых работах по обеспечению независимости судов, а на деле Бабанову вынесли незаконное решение.

— Линия защиты строится на доказанных фактах, — напомнил юрист. — Бабанов сам говорит, что, находясь на должности, преследовал интересы страны. Он смог вернуть 16,330 гектаров земли, которые были незаконно предоставлены "Кумтору". Бабанов назначил государственную комиссию. Через полтора месяца после ее образования, развалили фракцию и вынудили его уйти в отставку. В суде в конце своего выступления Омурбек Бабанов обратился к Садыру Жапарову и попросил прекратить судилище в отношении него. Власть вещает о том, что проводятся работы для осуществления независимости суда, а на деле Бабанову вынесли незаконное решение. В отношении моего подзащитного беспристрастного суда нет. К сожалению, мы не можем обжаловать данное решение в Верховном суде и будем рассматривать другие законные пути решения данной ситуации.

Источник: Вести.кж