Бишкекский горсуд оставил Омурбека Бабанова под стражей в СИЗО ГКНБ (Видео)

Бишкекский городской суд 22 июня рассмотрел жалобу адвокатов бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова.

По итогу заседания, суд оставил в силе решение Первомайского райсуда, согласно которому экс-чиновник заключен под стражу в СИЗО ГКНБ до 31 июля.

Политик был задержан 31 мая сотрудниками ГКНБ по подозрению в коррупции при реализации проекта «Кумтор». Сам Бабанов считает, что его задержание незаконно.



Митингующие у здания Бишкекского горсуда сторонники Бабанова заявили, что не уйдут и продолжили требовать освобождения политика. Около трех тысяч участников акции направились к Дому правительства, затем поменяли маршрут и пришли к зданию Госкомитета нацбезопасности.

Скандал вокруг «Кумтора»



Кроме Бабанова по делу о коррупции на «Кумторе» также задержали, экс-депутата Исхака Пирматова, депутатов Асылбека Жээнбекова, Торобая Зулпукарова и Талантбека Узакбаева.

Скандал вокруг «Кумтора» разгорелся более месяца назад, после того, как 6 мая депутаты Жогорку Кенеша сразу в трех чтениях приняли закон, который позволяет ввести внешнее госуправление в частной компании.

Спустя еще неделю, 12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн.

Тогда же депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии. 14 мая закон о внешнем управлении был подписан президентом Садыром Жапаровым.

В итоге власти назначили внешнего управляющего в «Кумтор Голд Компани». Им стал гражданин Канады Тенгиз Болтурук, который был членом совета директоров канадской компании Centerra Gold Inc.

Такое решение не устроило канадскую Centerra Gold Inc. Компания заявила, что подает в Арбитражный суд на кыргызское правительство. В Centerra считают, что действия властей республики нарушают подписанные договоры между сторонами.

При этом, в канадской компании отмечают, что готовы и к «конструктивному диалогу», если правительство к ним обратится.

1 июня стало известно, что дочерние компании Centerra «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» обратились в суд в Нью-Йорке, чтобы начать процесс банкротства. Этот процесс под надзором суда предусматривает автоматическое приостановление рассмотрения всех претензий к компаниям во всем мире.

8 июня суд удовлетворил иск и постановил, что компании не могут быть привлечены к уголовной ответственности, им не могут быть предъявлены иски и не может быть конфискована их собственность. Контракты, связанные с эксплуатацией рудника, не могут быть расторгнуты или изменены.

Но по словам Болтурука, из-за доводов кыргызской стороны, Нью-Йоркский суд отложил дело о банкротстве до 15 июля.

Источник: Клооп.кж