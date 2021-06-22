Повторные выборы. Партии недовольны решением Ошской ТИК

Вместе с тем сегодня жеребьевку все-таки провели.
Пять партий, участвующие в повторных выборах местных депутатов в Оше, выразили свой протест и сорвали жеребьевку по распределению мест в бюллетенях.
По словам главы Ошской ТИК Кушубака Ныязбекова, причиной срыва стало недовольство партий «Улуу Журт», «Улуттар биримдиги», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан» и «Келечек-Будущее» последним решением Ошской территориальной избирательной комиссии. Комиссия отменила свое решение об отстранении от выборов 18 кандидатов. По ним не было вердикта суда.
«Должно быть судебное решение о запрете кандидату участвовать в выборах. Поэтому мы не смогли их отстранить, но уже обратились в милицию. По закону есть возможность отстранить кандидата даже во время предвыборной кампании, если будет решение суда», — отметил глава Ошской ТИК.
Вместе с тем сегодня жеребьевку все-таки провели.
№ 1 — «Ынтымак»;
№ 2 — «Улуу Журт»;
№ 3 — «Биздин Кыргызстан»;
№ 4 — «Улуттар биримдиги»;
№ 5 — «Келечек-Будущее»;
№ 6 — «Бутун Кыргызстан»;
№ 7 — «Ата Журт Кыргызстан»;
№ 8 — «Бир Бол»;
№ 9 — «Нур».
21 июня началась агитация. Она продлится до 10 июля 8.00.
Источник: 24.кж
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