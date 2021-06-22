У самого знатока сапоги кособокие

Бишкек, "Саясат. kg". Достали «критики», которые ничего не умеют, кроме того, чтобы болтать.

«Если дело закончено – найдутся критики, если пища приготовлена – найдутся желающие поесть», — привыкшие наедаться из кормушки США, Мадумаров и его щенки начали критиковать нынешнюю власть, которую поддерживает простой народ. Они привыкли критиковать и лаять на каждую новую власть и на этот раз им не спится спокойно, в них пробуждается неуемный зуд. Достали «критики», которые ничего не умеют, кроме того, чтобы болтать. А спросили ли они себя: «Какую пользу я принес народу?» - прежде чем критиковать? Или хотят отработать полученные деньги, брошенную кость? Достала выходка таких людей, которые не переживают за кыргызов. Оглянитесь по сторонам, прежде чем критиковать, не будьте рабами денег, будьте сыновьями кыргызов.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org