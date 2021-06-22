У самого знатока сапоги кособокие

Бишкек, "Саясат. kg". Достали «критики», которые ничего не умеют, кроме того, чтобы болтать.
«Если дело закончено – найдутся критики, если пища приготовлена – найдутся желающие поесть», — привыкшие наедаться из кормушки США, Мадумаров и его щенки начали критиковать нынешнюю власть, которую поддерживает простой народ. Они привыкли критиковать и лаять на каждую новую власть и на этот раз им не спится спокойно, в них пробуждается неуемный зуд. Достали «критики», которые ничего не умеют, кроме того, чтобы болтать. А спросили ли они себя: «Какую пользу я принес народу?» - прежде чем критиковать? Или хотят отработать полученные деньги, брошенную кость? Достала выходка таких людей, которые не переживают за кыргызов. Оглянитесь по сторонам, прежде чем критиковать, не будьте рабами денег, будьте сыновьями кыргызов.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!