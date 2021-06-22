Депутатов Жогорку Кенеша не впустили в зал суда по делу Бабанова (Видео)

Сегодня, 22 июня, в Бишкекском горсуде рассматривают жалобу адвоката Омурбека Бабанова по изменению меры пресечения.
В здание суда с трудом вошел депутат Жогорку Кенеша Мирлан Жеенчороев. Затем он попытался войти в зал суда, где находится Омурбек Бабанов.
Жеенчороев попросил судебных приставов пропустить его в зал, но получил отказ. Вместе с Жеенчороевым пришли депутаты Кенжебек Бокоев и Аккулу Бердиев. Их тоже не впускают в зал суда.
В зал суда со скандалом прорвались супруга и дети Бабанова.
Источник: Кактус.медиа
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