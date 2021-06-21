У Алмамбета Салиева имущества более чем на $900 тысяч?

Список

16 июня сотрудники ГКНБ Кыргызстана задержали бывшего замруководителя аппарата президента КР Алмамбета Салиева. В те же дни сообщалось, что высокопоставленному чиновнику предъявляют обвинение в незаконном обогащении. При этом в спецслужбе не указывали и не распространяли в СМИ список имущества Салиева.

Kaktus.media удалось узнать о некоторой недвижимости, которая может принадлежать Алмамбету Салиеву. Однако оформлена она на его близких родственников. Также, по некоторым данным, он инвестировал огромную сумму денег в одну из строительных компаний Кыргызстана.

Согласно декларации доходов Алмамбета Салиева за 2016 - 2020 годы, он получал заработную плату на основном месте работы, получал доходы с приплода лошадей, крупного рогатого и мелкого рогатого скота.

В 2016 году Салиев получил доход в 137 тыс. сомов, в 2017 - 1 млн 116 тыс. 289 сомов, в 2018 году - 2 млн 672 тыс. 396 сомов, в 2019 году - 1 млн 910 тыс. 304 сома, в 2020 году - 2 млн 358 тыс. 748 сомов. Всего доход составил 8 млн 195 тыс. 939 сомов.

Куда инвестировал?

Из источников в силовых структурах стало известно, что Алмамбет Салиев якобы с помощью брата своей невестки Гульмиры Мойдуновой заключил договор долевого участия в строительстве жилого комплекса "Датка", расположенного в Оше по ул. А. Навои, дом №10, то есть офисное помещение общей площадью 844,5 квадратных метра на сумму 50 млн 247 тыс. сомов.

По некоторым данным, общая стоимость объектов недвижимости, оформленной на лиц, связанных с Алмамбетом Салиевым, составляет более $900 тыс.

Список имущества

Салиев, по версии силовиков, оформил имущество на родственников и аффилированных лиц, у которых не было подобных доходов.

Известно, что на мужа родной сестры Алмамбета Салиева - Динары - Раатбека Орозалиева - оформлена квартира по пр. Ч. Айтматова, в доме №91, среднерыночная цена $100 тыс. В этой квартире проживает сам Алмамбет.

На Орозалиева также оформлены две квартиры и два паркинга по ул. Элебаева, в доме №2. Общая цена составляет примерно $120 тыс.

На родную сестру супруги Алмамбета Салиева - Мээрим Бакыеву - оформлена пекарня по ул. Матросова, №35, которая оценивается примерно в $50 тыс.

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