Семья Эмомали Рахмона планирует государственный переворот в Кыргызстане? (фото)

Семья президента Таджикистана готовит государственный переворот в Кыргызстане.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал активист оппозиционного политического движения “Группа 24” и лидер движения “Реформы и развитие Таджикистана” Шарофиддин Гадоев.
В сообщении говорится, что 9 июня 2021 состоялась встреча членов семьи Эмомали Рахмона: его сын Рустам Эмомали, мужья его дочерей Махмадзоир Сохибов и Шамсулло Сохибов, брат жены Хасан Асадуллозода, друг Рустама Эмомали Шохрух Саидзода, глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов и глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода.
“Повесткой дня стало обсуждение сбора денег для финансирования оппозиции Садыра Жапарова с целью совершения госпереворота в Бишкеке, – утверждает оппозиционер. – Семья Рахмона использует территорию Кыргызской Республики как транзитную зону для наркотрафика, который является одним из их основных бизнесов. После прихода к власти Садыра Жапарова семья Рахмона не смогла с ним договориться в вопросах бизнеса наркотрафика, ввиду чего для них и возникает необходимость смены власти в КР”, – пишет оппозиционер.
Напомним, что до этого глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что через границы Кыргызстана действительно проходит много контрабанды. Он отметил, что с приходом его на должность такого больше не будет, якобы он лично будет заниматься борьбой с контрабандой.
В частности, говорится что северный канал наркотрафика пролегает через Афганистан – Таджикистан – Кыргызстан – Узбекистан – Казахстан – Россию в страны Европы. Ежегодно до 20 тонн наркотиков поступает в Европу через данный канал. Главный рынок сбыта – Россия, потом Европа.
Бишкек24
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