Рамазан Дырылдаев, экс-депутат: «При предыдущих властях мы столкнулись с многочисленными неприятностями, так как настаивали на том, чтобы прибыль с «Кумтора» выдавалась в виде золота»

Р.Дырылдаев: Они пытаются каким-то образом извлечь выгоду и создают нам препятствия.



— Суд по Южному округу Нью-Йорка удовлетворил иск «Центерры», принял решение в их пользу, объявив «Кумтор» банкротом. Теперь действительно «Кумтор» обанкротится?

— Они пытаются каким-то образом извлечь выгоду и создают нам препятствия. Не нужно сидеть сложа руки, говорить, что они победили, кыргызскому правительству нужно готовить документы со своими адвокатами, действовать оперативно, подчеркивая их промахи. Нужно сделать упор на коррупции на «Кумторе», на экологическом ущербе, передать экологическим организациям отчет Динары Кутмановой. Нам нужно показать, что мы пошли на вынужденную меру, комментируя обвинения «Центерры» в том, что кыргызское правительство нарушило инвестиционное соглашение. Короче говоря, нужно доказать, что была разрушена экология, озвучить сумму нанесенного ущерба, известить весь мир о том, что мы защищаем свою природу. Тогда решение суда по Южному округу Нью-Йорка станет бессмысленным. Поэтому в вопросе «Кумтора» нужно делать ставку на экологию и коррупцию, собрать необходимые документы, обратиться куда надо.

— Чтобы доказать коррупцию достаточно посадить бывших премьер-министров и действующих депутатов?

— Чтобы доказать, что коррупция началась еще в 1993 году, я передал соответствующие выдержки из заключения легендарного парламента. Если они тщательно проверят, будет возможность привлечь к ответственности Аскара Акаева и Чынгышева. Тогда разоблачится коррупция.

По правде говоря, все вменяемые люди выступали против разработки Кумтора. Акаев, несмотря на наш протест, добился подписания соглашения, опираясь на власть. Апаса Жумагулова остановили в аэропорту, вынудили подписать, а легендарный парламент распустили. Тогда выступавших против Кумтора депутатов три часа держали в самолете без причины. Короче говоря, с такими неприятностями мы столкнулись потому, что требовали получать прибыль с Кумтора в виде золота, а не дивидендов с акций.

Источник: газета «Майдан.kg» №22 от 16.06.2021 / стр. 8, перевод: gezitter.org