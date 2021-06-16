Бакыт Бакетаев: Мудрая международная политика Мирзиёева установит мир в Центральной Азии

Бишкек, "Саясат. kg". Своими размышлениями по этому поводу поделился политолог Бакыт Бакетаев.

На первый взгляд поездка президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан сразу после приграничного конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном воспринимается как поддержка действий соседней страны. Однако если изучить суть подписанных договоров во время визита, то можно ясно понять направление. Своими размышлениями по этому поводу поделился политолог Бакыт Бакетаев.

«Все подписанные договоры направлены на развитие экономического и культурного сотрудничества, что в первую очередь влияет на миротворческие процессы. На фоне взаимных неконструктивных приграничных претензий таджикско-узбекские отношения развиваются в конструктивном русле и полном взаимопонимании.

Мудрая международная политика Шавката Мирамоновича вселяет надежды народам центральноазиатских республик на мирное урегулирование приграничных вопросов, особенно, это важно для Кыргызстана и Таджикистана.

В настоящее время идет гонка вооружений в Кыргызстане и Таджикистане. С обоих сторон ястребы разжигают в интернете межнациональную рознь и ненависть. Россия и Казахстан щедро направляют различные вооружения конфликтующим сторонам. Турция имеет намерение поставить в Кыргызстан БТ2 (Байрактар), которые имели исключительный успех в азербайджано-армянском военном противостоянии.

На этом фоне роль президента Узбекистана Мирзиёева как миротворца возрастает изо дня в день», — заявил политолог.

Источник: Sayasat.kg, перевод: gezitter.org