Каныбек Осмоналиев: Кажется, купившие поддельный диплом по природе являются аферистами, прямиком занимают высокую должность

Бишкек, "Саясат. kg". "Нужно вынести на повестку дня вопрос изучения ситуации в системе образования".

Выявление поддельных дипломов сигнализирует о степени коррупции в кыргызской образовательной системе. Такое мнение выразил Каныбек Осмоналиев.

«Я решительно против этого. И в пятом созыве Жогорку Кенеша выяснилось, что у 1-2 депутатов поддельные дипломы. Я этот вопрос выносил на заседание комитета, где председательствовал. Такое явление было присуще 90-м годам, до середины 2000-х. Теперь такого нет. Получение или выдача поддельного диплома – большое преступление. Это говорит о том, что в высших учебных заведениях коррупция достигла внушительных масштабов. Я бы сказал, что это будет похлеще коррупции, связанной с Кумтором. Потому что тут речь идет не только о денежной коррупции, а о преступлении, которая подрывает будущее кыргызов. Человек нигде не учился, не получал образование, но занимает ответственные должности, купив диплом. Кто-то из них дослужился до поста вице-премьера. Это те, кого разоблачили, а сколько таких министров, глав сельских управ. Нужно серьезней к этому отнестись. Это касается безопасности кыргызского государства. Пока не могут найти работу парни и девушки, отучившиеся на пятерки, купившие дипломы прямиком садятся на ответственные должности, кажется, они по природе аферисты. Этот вопрос нельзя оставить так, пора выносить на заседание Совета безопасности. Нужно вынести на повестку дня вопрос изучения ситуации в системе образования», — сказал Каныбек Осмоналиев.

Источник: Sayasat.kg, gezitter. org