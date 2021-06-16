Конфликт на границе с РТ – Обращение в Международный суд. Пресс-служба Президента дала комментарии

На данный момент продолжают работу межправительственные комиссии, которые ищут наиболее приемлемые пути решения проблемы с учётом интересов двух стран.
В пресс-службе президента прокомментировали инициативу отдельных граждан по обращению в Международный уголовный суд из-за событий на границе с Таджикистаном.
По сообщению пресс-службы президента, все вопросы между Кыргызстаном и Таджикистаном решаются исключительно политико-дипломатическим путем. На данный момент продолжают работу межправительственные комиссии, которые ищут наиболее приемлемые пути решения проблемы с учётом интересов двух стран.
«Сейчас, когда вопросы границ начали решаться в духе мира и переговорных процессов, возможно отдельные силы хотят снова создать напряженность в двусторонних отношениях. Вопросы границ требуют очень взвешенного подхода и в данном случае подобные инициативы могут нанести вред политико-дипломатическому решению вопроса», – отмечают в пресс-службе.
Бишкек24
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