Конфликт на границе с РТ – Обращение в Международный суд. Пресс-служба Президента дала комментарии

На данный момент продолжают работу межправительственные комиссии, которые ищут наиболее приемлемые пути решения проблемы с учётом интересов двух стран.

В пресс-службе президента прокомментировали инициативу отдельных граждан по обращению в Международный уголовный суд из-за событий на границе с Таджикистаном.

По сообщению пресс-службы президента, все вопросы между Кыргызстаном и Таджикистаном решаются исключительно политико-дипломатическим путем. На данный момент продолжают работу межправительственные комиссии, которые ищут наиболее приемлемые пути решения проблемы с учётом интересов двух стран.

«Сейчас, когда вопросы границ начали решаться в духе мира и переговорных процессов, возможно отдельные силы хотят снова создать напряженность в двусторонних отношениях. Вопросы границ требуют очень взвешенного подхода и в данном случае подобные инициативы могут нанести вред политико-дипломатическому решению вопроса», – отмечают в пресс-службе.

Бишкек24