Можешь обманывать себя, но у тебя нет права обманывать всю страну

Бишкек, "Саясат. kg". Спецслужбы уже рассказали о том, как он получил первое высшее образование.

Спецслужбы сообщили о том, что диплом о высшем образовании депутата Жогорку Кенеша Торобая Зулпукарова оказался поддельным. Конечно, это тяжкое преступление. Потому что господин Торобай обманул не только себя, но и всю страну. Как понимать то, что законотворец и народный избранник обвел целую страну вокруг пальца, как мальчишку?

Он без высшего образования стал депутатом, использовал поддельный диплом при поступлении в Ошский государственный университет, перед получением второго образования.

Спецслужбы уже рассказали о том, как он получил первое высшее образование. Нет необходимости пересказывать.

После того как Торобай Зулпукаров обманул страну, пустил пыль в глаза, дважды был депутатом Жогорку Кенеша, ему нужно полностью вернуть государству все деньги, которые выделялись из государственной казны в качестве зарплаты и надбавок. Верю в то, что каждый уважающий себя гражданин страны будет требовать от него такого поступка.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org