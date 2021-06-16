Можешь обманывать себя, но у тебя нет права обманывать всю страну

Бишкек, "Саясат. kg". Спецслужбы уже рассказали о том, как он получил первое высшее образование.
Спецслужбы сообщили о том, что диплом о высшем образовании депутата Жогорку Кенеша Торобая Зулпукарова оказался поддельным. Конечно, это тяжкое преступление. Потому что господин Торобай обманул не только себя, но и всю страну. Как понимать то, что законотворец и народный избранник обвел целую страну вокруг пальца, как мальчишку?
Он без высшего образования стал депутатом, использовал поддельный диплом при поступлении в Ошский государственный университет, перед получением второго образования.
Спецслужбы уже рассказали о том, как он получил первое высшее образование. Нет необходимости пересказывать.
После того как Торобай Зулпукаров обманул страну, пустил пыль в глаза, дважды был депутатом Жогорку Кенеша, ему нужно полностью вернуть государству все деньги, которые выделялись из государственной казны в качестве зарплаты и надбавок. Верю в то, что каждый уважающий себя гражданин страны будет требовать от него такого поступка.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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