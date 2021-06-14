Камчыбек Ташиев показал образец настоящего патриотизма

Вкратце, встретившиеся на нейтральном участке кыргызско-таджикской границы главы специальных служб двух стран подписали 8 соглашений, приняли также совместное заявление.

Как информирует председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев, ситуация на кыргызско-таджикской границы в Чон-Алайском районе Ошской области наконец стабилизировалась.

Только в результате деловых переговоров межправительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана окончательно завершилось отведение вооруженных сил обеих сторон на прежние места постоянной дислокации.

— Первоначальные переговоры с Таджикистаном в действительности закончились безрезультатно. Поэтому мы были вынуждены переселить местных жителей в безопасные места. А сегодня снова продолжились встречи, это закончилось результативно. Между тем мы приняли также протокол. Имеется наше общее соглашение, состоящее из 7-8 разделов. Пока отдаю приказ о возвращении назад собравшихся там правоохранительных и других органов. Также мы дадим задание вернуть в свои дома на постоянные места и народ, — сказал председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Вкратце, встретившиеся на нейтральном участке кыргызско-таджикской границы главы специальных служб двух стран подписали 8 соглашений, приняли также совместное заявление.

— 5 июня 2021 года на точке 12/9 отрезка «Карамык» государственной границы прошла рабочая встреча комиссий сторон по делимитации и демаркации государственной границы Кыргызской Республики и Республики Таджикистан. Стороны сообщают, что создавшаяся ситуация на указанной точке решилась мирным путем, — дополнил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Таким образом, главы ГКНБ двух соседних государств Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов с 4 июня этого года дважды встретились на нейтральной территории кыргызско-таджикской границы.

В завершение подписали также протокол нижеследующего содержания.

Каждая сторона передвинет свои пограничные пункты на 3 км вглубь своей страны.

Военнослужащих и военное снаряжение возвращают на свои места постоянного расположения, оставят только штатный отдел пограничных групп.

Принято также решение о совместном использовании пастбищ на данном участке.

Все действия на государственной границе будут совершаться только по предварительному согласованию председателей обеих сторон.

Пограничные сотрудники сторон обязаны точно соблюдать участки для прохождения!

В рамках ранее подписанного протокола, в средствах массовой информации распространять исключительно согласованную обеими сторонами информацию!

Руководителям топографических рабочих групп дано поручение завершить в короткий срок уточнение протяженности от точки №12/2 до точки №12/9 между Кыргызской Республики и Республики Таджикистан.

Стороны усилят разъяснительные работы населению на приграничных территориях.

Также согласовано строгое соблюдение пунктов именно этого протокола.

Глава села Карамык Чон-Алайского района Абдулла Жакыпов подтвердил нашему корреспонденту, что в настоящее время земляки возвращаются в свои дома.

— Народ возвращается к прежней жизни, начал возвращаться в свои дома. Обе стороны примирились, и кыргызская сторона, и таджикская сторона свои армии выводят со спорных отрезков в Чон-Алае.

Напомним, в вооруженном конфликте на кыргызско-таджикской границе 28-29-30 апреля и 1 мая этого года погибли 36 кыргызстанцев, Из них двое детей. Более 180 человек получили ранения. В Баткенской области разрушено более 100 жилых домов, более того, сожжены. По-настоящему были обстреляны и разрушены десятки таких учреждений как школа, детский сад и пограничный пункт. Примерно 58 тысяч человек были вынуждены бросить места проживания и бежать.

С таджикской стороны погибло 19 человек, 87 человек получили ранения, о чем сообщалось официально. Было сказано, что около 15 тысяч местных жителей эвакуировались в безопасные места. Информировалось, в нескольких селах Согдийской области полностью разрушено 14 жилых домов, частично пострадали 2 дома, 1 строительный объект.

Источник: газета «Жаны ордо» №22 от 11.06.2021/стр.7, gezitter.org

