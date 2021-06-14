Как бы Рыскелди Момбекову самому не пришлось искать в реке «кракадильёв»

Ведь эти двое никогда не расхваливали, не превозносили кого-либо, не будь у них личного интереса.
Бойкий Рыскелди Момбеков решил заступиться за «птенчика» Омурбека Бабанова, заявив, что он невиновен и посадили ни за что. По его мнению, по Кумтору должны отвечать только два человека — беглые президенты Аскар Акаев и Курманбек Бакиев.
А остальные якобы белее молока и жертвы политических репрессий. Возникает вопрос, почему краснослов Момбеков решил заступиться? До него за БОТа заступался его задушевный союзник Жанар Акаев.
Здесь могут быть две причины. Или находящийся в заключении Атамбаев дал такое указание, или же Бабанов дал им доллары. Может быть и третий вариант: получили сразу и задание, и доллары. Ведь эти двое никогда не расхваливали, не превозносили кого-либо, не будь у них личного интереса.
Момбеков как обычно высказался иносказательно, заявив, что задержавшие «ищут крокодилов в реке Талас». Дорогой Рыскелди, будут проверены все, то замешан в этом деле, и до тебя дойдет черед! И как бы тебе самому не пришлось искать «кракадильёв»!
Источник: kazat.org, gezitter.org
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