Услышав об аресте Асылбека, Иса сбежал за границу

Эх, смотри-ка, старый волк начал неразумную выходку, устроил огромную интригу и уехал…

Стало известно о выезде 4 июня за границу Исы Омуркулова. Хотя говорят о связи со здоровьем, но общественность предполагает его бегство. Услышав, народ с раздражением воспринял весть об Исе, сидевшем на жирных местах власти, скопившем огромное богатство, сыплет критику на власть. Ясно же, многие видят его во главе тех, кого надо заставить «отрыгнуть».

Омуркулов не просто так уехал, а проявил коварство, передал как свою собственность фракцию СДПК Омурбеку Бакирову. Но это называют незаконным. Потому что на прошедших парламентских выборах тот шел с партией «Мекеним Кыргызстан», писал заявление о выходе из СДПК. И как же так, зная об этом, поступил своевольно, плюнул в свой колодец и уехал?

Однопартийцы доказали неправильность его выходки, подняли написанное им заявление, собирают подписи за снятие Омурбека Бакирова.

Эх, смотри-ка, старый волк начал неразумную выходку, устроил огромную интригу и уехал…

Много добра видел от друга Атамбаева, поздней после его ухода из власти забежал за пазуху к Асылбеку. Как отвернулась удача от Жээнбековых и посадили Асылбека, сбежал. Такого предателя мы в жизни не видали…

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №16 от 11.06.2021/стр.5, gezitter.org