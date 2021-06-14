Абылгазиев остался в истории как «премьер-плевок»

Почему он боялся делать решительные шаги?

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев остался в истории кыргызского государства как самый бессильный, вялый премьер-министр при президентстве Сооронбая Жээнбекова.

Следующее поколение прознает Абылгазиева как нерешительного, без своего взгляда, бесполезного для страны «главы правительства-плевка».

Причиной тому стала его раздражающая общество неграмотность в работе, ни рыба ни мясо.

Почему он боялся делать решительные шаги?

Если ему не давали возможность работать, то встал бы и ушел, сказав «сыт я по горло байской дочкой». Вот теперь сидит в заключении.

А творивший все дела Сооронбай Жээнбеков ходит привольно на свободе.

Теперь Абылгазиев должен хотя бы терпеливо посидеть в заключении.

Наверняка хорошо знает, что если сторгуется, то окончательно исчезнет с политического поля.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №16 от 11.06.2021/стр.3, gezitter.org