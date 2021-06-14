Абылгазиев остался в истории как «премьер-плевок»

Почему он боялся делать решительные шаги?
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев остался в истории кыргызского государства как самый бессильный, вялый премьер-министр при президентстве Сооронбая Жээнбекова.
Следующее поколение прознает Абылгазиева как нерешительного, без своего взгляда, бесполезного для страны «главы правительства-плевка».
Причиной тому стала его раздражающая общество неграмотность в работе, ни рыба ни мясо.
Почему он боялся делать решительные шаги?
Если ему не давали возможность работать, то встал бы и ушел, сказав «сыт я по горло байской дочкой». Вот теперь сидит в заключении.
А творивший все дела Сооронбай Жээнбеков ходит привольно на свободе.
Теперь Абылгазиев должен хотя бы терпеливо посидеть в заключении.
Наверняка хорошо знает, что если сторгуется, то окончательно исчезнет с политического поля.
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №16 от 11.06.2021/стр.3, gezitter.org
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