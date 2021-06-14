Арестован Исхак Пирматов, соперничающий с Азизом Турсунбаевым

Пользовался и административный ресурсом!
В Ала-Букинском районе Исхак Пирматов на всех выборах выступал в качестве оппонента Азиза Турсунбаева, учинял препятствия, разбрасываясь миллионами. Пользовался и административный ресурсом! Несмотря на это, господин Азиз завоевывал поддержку народа, получал мандат по итогам парламентских выборов. По правде говоря, в свое время он растил Пирматова, добивался повышения его по должности. Турсунбаев не раз сталкивался с трудностями из-за кадра, которого когда-то поддержал. Но есть справедливость. Пирматов оказался в тюрьме, будучи обвиненным в коррупции, так как воровал у государства на протяжении десяти лет. Теперь следствие должно идти в рамках закона. Говорят, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев предложил ему перечислить 5 млн долларов в пользу государства, но Пирматов отказался. Теперь ему придется «отрыгнуть» 10 млн долларов, а?
Источник: газета «Азия news» №23 от 10.06.2021 / стр. 5, gezitter.org
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