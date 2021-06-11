Во время встречи с Рахмоном Мирзиёев произнес загадочную фразу о провокациях. Видео

Интересно другое: когда президенты выходят из аэропорта, часть их диалога попадает на камеру, которую ретранслирует медиа Таджикистана.



Сегодня, 10 июня, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Республику Таджикистан. В международном аэропорту Душанбе его встретил президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Этот визит продлится два дня. Планируется, что президенты в ходе переговоров рассмотрят обширную повестку узбекско-таджикского многогранного партнерства, а также обменяются мнениями по вопросам взаимодействия на международном и региональном уровнях.

Интересно другое: когда президенты выходят из аэропорта, часть их диалога попадает на камеру, которую ретранслирует медиа Таджикистана. Идя к выходу, Мирзиёев говорит Рахмону: "...точно ли это все было спровоцировано, они же на нас..." - на этом моменте диалог прерывается. О чем говорили президенты соседних стран, неясно.

URL: https://kaktus.media/440333



