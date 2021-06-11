Темирлан Султанбеков: Евгения Строкова и Аида Касымалиева заслуживают всеобщего презрения

Сначала надо привлечь к ответственности их самих за смерть тысяч людей в июле прошлого года, за смерть Темира Джумакадырова, Умута, Улана Эгизбаева и других.



В связи с задержанием депутата Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова лидер партии "Социал-демократы" Темирлан Султанбеков выступил с заявлением, в котором отметил, что депутаты, которые сейчас встали на сторону Жээнбекова, заслуживают всеобщего презрения.

"Попытки и доводы сторонников свергнутого режима Жээнбековых в целях освобождения Асылбека Жээнбекова удивляют.

У суда кричат о том, что новая власть должна быть привлечена к ответственности за смерть 38 граждан на границе, сначала надо привлечь к ответственности их самих за смерть тысяч людей в июле прошлого года, за смерть Темира Джумакадырова, Умута, Улана Эгизбаева и других.



Аида Касымалиева и Евгения Строкова вдруг вспомнили про Конституцию и законы страны.

Придя абсолютно незаконно на волне интриганской политики Исы Омуркулова на пост вице-спикера, Аида Касымалиева не перестает служить интересам клана Жээнбековых, даже после свержения народом ненавистного ига.

Вот и сегодня сторонницы Жээнбековых требуют освобождения своих лидеров. Помнят ли они, как нарушали Конституцию страны, когда в целях обслуживания интересов клана Жээнбековых лишали неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева?

Действующий на тот момент председатель конституционной палаты Верховного суда Эркинбек Мамыров заявлял о неконституционности таких действий. Кроме того, процедура лишения статуса экс-президента Кыргызской Республики не прописана в Законе "О регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", соответственно, к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий должно быть привлечено руководство парламента, в том числе вице-спикер Аида Касымалиева.



Следственные органы Кыргызской Республики последние полгода расследуют дело партии "Биримдик".

Установлено, что все государственные органы собирали финансовые средства для агитационной кампании партии "Биримдик", по данному делу были задержаны главы Соцфонда, финпола, представитель президента в парламенте и другие - все они дают показания и признаются в совершении преступлений.

Кроме этого, ряд предпринимателей заявили о том, что их заставляли давать деньги партии "Биримдик", также следственными органами доказано, что даже средства муфтията использовались в пользу партии "Биримдик".

Строкова и Касымалиева, идя на выборы с партией "Биримдик", четко осознавали, что идут на преступления против государства и народа, а значит, заслуживают всеобщего презрения.

Большинство населения страны поддерживает уголовное расследование в отношении Асылбека Жээнбекова и призывает власти поспешить и в отношении Сооронбая Жээнбекова, предавшего интересы страны и народа", - написал Темирлан Султанбеков у себя на странице в Facebook.