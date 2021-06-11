Анкара становится для Бишкека альтернативой Москве, - В.Панфилова

Турции предлагают превратить аэропорт "Манас" в крупный азиатский транспортно-логистический хаб

Реджеп Тайип Эрдоган встречал Садыра Жапарова как дорогого гостя.

Вопросы обороны, безопасности, инвестиций были главными в ходе официального трехдневного визита президента Киргизии Садыра Жапарова в Турцию, который завершится 11 июня. По итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом было принято совместное заявление. Главы двух государств признали, что организация общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена (FETO) представляет угрозу обеим странам.

Садыр Жапаров призвал турецких инвесторов вкладывать деньги в Киргизию. Он пообещал им создать благоприятную среду и предоставить различные льготы в рамках законодательства Киргизии. Для привлечения инвесторов на Иссык-Куле в Чолпон-Ате 8–9 июля 2021 года состоится 10-е заседание cовместной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в рамках которого будет проведен киргизско-турецкий бизнес-форум, где будут презентованы новые проекты в промышленных и сельскохозяйственных секторах республики. Об этом сообщил Жапаров в ходе своего выступления на V заседании Высшего совета стратегического сотрудничества двух стран в Анкаре.

Турция, подчеркнул Садыр Жапаров, занимает особое место в структуре внешней торговли Киргизии, но сотрудничество необходимо активизировать, доведя товарооборот между двумя странами до 1 млрд долл. Он уверен, что поиск новых форм сотрудничества и диверсификация связей будут стимулировать экономические отношения между Киргизией и Турцией.

Турецким авиалиниям Жапаров предложил использовать международный аэропорт Манас как транспортно-логистический хаб в Азии и дал гарантии льготного режима при реализации этого проекта. Подчеркивая сходство ключевых позиций в глобальной и региональной политике, президент подтвердил необходимость укрепления сотрудничества в области безопасности в рамках международных и региональных организаций. Он отметил важность укрепления региональной безопасности в Центральной Азии и оказания регулярной военно-технической помощи для модернизации материально-технической базы Вооруженных сил Киргизии, а также усиления совместных мер по укреплению обороноспособности.

Для Бишкека сегодня главное – поднять экономику и решить вопросы, связанные с демаркацией и делимитацией государственной границы. Турция – одна из стран, с которыми власти Киргизии могут обсуждать такие вопросы. Тем более что ранее, после двухдневной войны на киргизско-таджикской границе, Эрдоган оказал Бишкеку моральную поддержку и предложил отстроить около 100 сгоревших домов.

На пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с Садыром Жапаровым Эрдоган сообщил, что Турция и дальше намерена укреплять братские связи с Киргизией. "Мы подтвердили это в ходе переговоров. Мы обсудили все вопросы – от борьбы с террористическими организациями, в первую очередь с FETO, до вопросов регионального сотрудничества", – сказал турецкий лидер. Главы двух государств сошлись во мнении, что FETO представляет угрозу национальной безопасности как Турции, так и Киргизии, сообщило турецкое агентство Anadolu.

Напомним, что Эрдоган обвинил Гюлена в попытке государственного переворота в Турции летом 2016 года и признал организацию террористической. Образовательные учреждения "Себат", которые были открыты во многих странах мира, в том числе в Киргизии, Эрдоган потребовал ликвидировать. Однако находящийся у власти в Киргизии Алмазбек Атамбаев отклонил это требование, изменив лишь название на "Сапат". Судя по всему, на этот раз Киргизии придется выполнить просьбу Анкары и закрыть турецкие лицеи в стране. Тем более что 1 июня в Бишкеке пропал их глава, этнический турок, гражданин Киргизии Орхан Инанды. Ежедневно у турецкого посольства в Бишкеке, у Белого дома (дома правительства), собираются выпускники и преподаватели лицеев "Сапат", ученики и их родители. Митингующие обвиняют в произошедшем турецких силовиков и требуют освободить Инанды.

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Станислав Притчин отметил, что визит Жапарова в Анкару проходит на фоне визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Таджикистан (10–11 июня). "Визиты на высшем уровне стоит рассматривать через призму пограничного конфликта между Киргизией и Таджикистаном и поиска поддержки на международной арене. Тренд на укрепление отношений между Киргизией и Турцией обозначился после приграничного конфликта и политической поддержки, которую Турция готова была оказать Бишкеку. Эта сложившаяся ситуация повлияла на статус визита и его продолжительность", – сказал "НГ" Станислав Притчин. Стоит отметить, что в Душанбе побывал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Эксперт считает, что с точки зрения глобальных перспектив турецко-киргизских отношений вряд ли стоит ожидать, что турецкие инвесторы массово пойдут в Киргизию и улучшат ситуацию с инвестиционным климатом в республике, особенно после скандала с канадской компанией Centerra Gold Inc. Напомним, власти Киргизии национализировали золоторудное месторождение "Кумтор", а разрабатывающей компании выставили штрафов почти на 5 млрд долл. (см. "НГ" от 17.05.21), в отношении ее сотрудников заводят уголовные дела. Канадская компания подала на Киргизию в суд. Тем не менее в Бишкеке рассчитывают, что эта история не окажет негативного влияния на инвестиционный климат в республике, поскольку, как считают власти, идет борьба с коррупцией.

Кроме того, отметил эксперт, в Киргизии нет крупных отраслей и объектов для турецких компаний, которые бы кардинально могли изменить торговый баланс между государствами и нарастить инвестиционный портфель.

Да и ситуация в самой Турции не самая благоприятная с точки зрения экономических реалий. "Это политически мотивированный визит", – сказал Притчин относительно поездки Жапарова в Анкару.

Эксперт в области внешней политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук заметил "НГ", что Киргизия суверенна и может устанавливать, усиливать связи с теми, кто для нее важен. Но сегодня события на постсоветском пространстве развиваются и выглядят так, что многие межгосударственные отношения невольно приобретают новый смысл. Так, например, в силу известных событий мы уже немного иначе воспринимаем укрепление армяно-французских отношений; и точно так же наблюдатели начинают внимательнее вглядываться в те постсоветские столицы, которые выстраивают отношения с Турцией нового формата.

"После своего промежуточного триумфа в зоне Карабаха – до конца там еще далеко, и через войну там ничего в итоге решить не удастся – Анкара резко усилила активность по линии взаимодействия с условно мусульманскими республиками Центральной Азии. Бишкек становится для Анкары еще более интересным партнером с учетом его постепенно расширяющегося военно-политического конфликта с Душанбе. В силу ряда причин Анкара автоматически принимает сторону Бишкека, но всех, как всегда, как делают и многие другие, готова примирять между собой. Если турецкие планы будут реализованы, то Анкара усилится и на этом направлении тоже. Тем более что Россия, опять же в силу ряда причин, не может оказывать однозначное противодействие Турции. Анкара становится для Садыра Жапарова естественной альтернативой Москве. И этот фактор является наиболее значимым, если говорить о цели визита президента Киргизии в Турцию. В конце концов и кредиты там получать тоже можно", – отметил Григорий Трофимчук.

Источник - ng.ru