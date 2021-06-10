Когда мы поднимемся выше таких понятий, как «он наш сынок, чист, не вор»?

Бишкек, "Саясат. kg". Нужно думать о народе, а не защищать племена, нужно поддерживать Кыргызстан, а не коррупционеров.

Нужно думать о народе, а не защищать племена, нужно поддерживать Кыргызстан, а не коррупционеров. Когда мы поднимемся выше таких понятий, как «он наш сынок, чист, не вор»?

В последние дни немногочисленные сторонники задержанных по «Кумтору» и по незаконному обогащению политиков выступают на митингах, оказывают и поддержку.

Когда мы будем выше землячества, когда перестанем говорить: «Он наш парень, не воровал»? Если человек чист, то в суде это подтвердится. До этого не нужно вмешиваться в судебные дела, пора поддерживать борьбу властей против коррупции.

Нужно думать о народе, а не защищать племена, нужно поддерживать Кыргызстан, а не коррупционеров.

Источник: Sayasat.kg, gezitter. org