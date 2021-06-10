В Кыргызстане предлагают формировать парламент по смешанной системе

В последнем случае закон предусматривает квоты для представителей этнических меньшинств, молодежи и ЛОВЗ.

На официальном сайте президента КР опубликован текст нового законопроекта «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», согласно которому парламент страны предлагается формировать по смешанной системе.

Так, согласно нововведениям, 35 депутатов будут избираться по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах, а 55 – по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. При этом выдвигать кандидатов в депутаты в одномандатных округах могут как партии, так и граждане - путем самовыдвижения. А по пропорциональной системе этим правом обладают только политические партии. В последнем случае закон предусматривает квоты для представителей этнических меньшинств, молодежи и ЛОВЗ.

Что касается подведения итогов выборов, то по одномандатному округу избранным считается кандидат, получивший наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Среди партий прошедшими будут считаться те, кто набрал не менее 3% голосов в целом по республике и не менее 0,7% голосов избирателей, принявших участие в голосовании по каждой области, а также городам Бишкеку и Ошу.

Согласно новой Конституции в данном законе повышается возрастной ценз для гражданина, который может быть избран депутатом Жогорку Кенеша ‒ с 21 года до 25 лет. Что касается кандидатов на пост главы государства, то предлагается исключить ограничительную норму о том, что президентом может быть избран гражданин КР «не старше 70 лет». Кроме того, в соответствии с новым Основным законом, поправками предлагается пункт о том, что «одно и то же лицо не может быть избрано президентом более двух сроков». Нынешняя редакция закона гласит, что «одно и то же лицо не может быть избрано президентом дважды».

Ранее сообщалось, что данный законопроект будет внесен на рассмотрение парламента в ближайшее время.

Срок полномочий действующего, VI, созыва Жогорку Кенеша закончился в октябре 2020 года. Но после октябрьских событий, отмены результатов парламентских выборов и смены власти в стране депутаты продлили срок своей работы. 22 октября парламент принял закон, согласно которому проведение новых парламентских выборов приостанавливалось до внесения изменений в Конституцию страны. Дата новых выборов в парламент должна была быть назначена до 1 июня.

Азаттык

