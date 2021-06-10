Кыргызстан — Турция: Подписано 8 документов (список)

Президент Садыр Жапаров и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли cовместное заявление.
В рамках официального визита президента Садыра Жапарова в Турецкую Республику подписан ряд документов, направленных на укрепление и развитие кыргызко-турецкого двустороннего сотрудничества в различных сферах.
Президент Садыр Жапаров и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли cовместное заявление.
Кроме того, подписаны следующие документы:
— cоглашение между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Турецкой Республики в области защиты и карантина растений;
— меморандум о взаимопонимании между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Турецкой Республики в области авторского права и смежных прав;
— cоглашение между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области культуры;
— cоглашение между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Турецкой Республики об учреждении и функционировании культурных центров;
— меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области молодежной политики между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики и Министерством культуры и туризма Турецкой Республики;
— протокол об утверждении межведомственного плана мероприятий по реализации cоглашения о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между gравительством Кыргызской Республики и правительством Турецкой Республики от 9 апреля 2018 года;
— меморандум между Министерством иностранных дел Кыргызской Республики и Министерством иностранных дел Турецкой Республики о сотрудничестве в протокольной сфере;
— совместное заявление по итогам 5-го заседания Высшего совета стратегического сотрудничества между Кыргызской Республикой и Турецкой Республикой.
Вместе с этим стороны договорились о тесном взаимодействии между администрациями президентов двух стран по реализации достигнутых договорённостей в рамках официального визита.
Источник: maralfm.kg, gezitter.org
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